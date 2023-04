"Homophobe" Umfrage: JKU räumt Fehler bei der Befragung ein

"Ein gutes Paar besteht aus einem Mann und einer Frau", "Ich finde es ekelhaft, wenn zwei Männer sich küssen": Diese Aussagen waren Teil einer Umfrage des Instituts für Soziologie an der JKU Linz und sollten von Jugendlichen in Ansfelden bekräftigt oder verneint werden (die OÖN berichteten). Nach den Medienberichten zu den problematischen Aussagen hat sich heute, Montag, Johann Bacher, Universitätsprofessor am Institut für Soziologie der Abteilung Empirische Sozialforschung an der JKU, dazu geäußert.

Entschuldigung bei den Betroffenen

In seiner Stellungnahme räumt Bacher methodische Fehler bei der Formulierung der Aussagen ein. "Neben einer Aussage, wie 'Ich finde es ekelhaft, wenn zwei Männer sich küssen', die eine Ablehnung der Homosexualität von Männern ausdrückt, sollte eine weitere Aussage formuliert werden, die zur Homosexualität positiv steht, wie z. B. 'Ich finde es richtig, dass Ehen zwischen zwei Männern erlaubt sind'. Anmerkung: Analog können Fragen für Frauen formuliert werden. Ausgewählt wurde nur ein einziges Item", heißt es in einer Aussendung der JKU.

In keiner Phase wäre es von den verantwortlichen Mitarbeitern beabsichtigt gewesen, bestimmte sexuelle Orientierungen zu bewerten. "Sollte das Fehlen einer explizit positiven Aussage zu persönlichen Verletzungen geführt haben, möchte ich mich im Namen des Instituts für Soziologie sowie persönlich bei allen Betroffenen aufrichtig entschuldigen", sagt Bacher.

Stellungnahme von JKU-Rektor Meinhard Lukas

Dass die JKU, die Wert auf Diversität und Inklusion lege, diesen Vorfall bedauere, betont auch Rektor Meinhard Lukas in seiner Stellungnahme: "Die konkrete Umfrage in Ansfelden wird den sozialwissenschaftlichen Standards nicht gerecht, weil leider methodische Fehler passiert sind. Der in der Öffentlichkeit entstandene Eindruck widerspricht der Haltung und den Werten unserer Universität. Wir führen daher seit dem Wochenende intensive Gespräche mit den beteiligten Akteuren, um den bisherigen Prozess kritisch zu reflektieren und daraus die notwendigen Lehren zu ziehen", sagt Lukas.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich "Homophob": Wirbel um Ansfeldner Jugendumfrage ANSFELDEN. "Ich finde es ekelhaft, wenn zwei Männer sich küssen": Die umstrittene Fragestellungen wurde mittlerweile offline gestellt. "Homophob": Wirbel um Ansfeldner Jugendumfrage

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper