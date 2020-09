Homeoffice: "Meine Firma will die Büros ganz schließen"

"Meine Firma will die Büroflächen auflösen und ganz auf Homeoffice umstellen." Gleich mehrere Besucher der Infoveranstaltung von AK und OÖN wandten sich mit ihrer Sorge, dauerhaft von zu Hause aus arbeiten zu müssen, an die Experten. Kann ein Arbeitgeber Homeoffice dauerhaft anordnen? "Nein", sagte AK-Rechtsschutzexperte Ernst Stummer.

Grundsätzlich braucht es für Homeoffice eine Vereinbarung zwischen beiden Seiten. Der Arbeitgeber kann sich aber nicht darauf berufen, dass jemand in der Krisenzeit zu Hause gearbeitet hat, um das zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen, sagte Stummer. Auch Klauseln im Dienstvertrag, die den Wechsel des Arbeitsorts erlauben, können nicht für das ständige Arbeiten von zu Hause herangezogen werden.

"Büros einsparen hat keine Zukunft"

"Der Küchentisch ist kein Dauerarbeitsplatz", sagte Johann Kalliauer, Präsident der AK OÖ. Am Anfang habe es viel Verständnis für Homeoffice gegeben, aber langfristig fehlen die sozialen Kontakte und die Anbindung an den Betrieb. "Wenn ein paar abenteuerlich überlegen, wie man Büros, Filialen und Außenstellen einspart, dann hat das sicher keine Zukunft, da wird es auch Widerstand von uns geben", kündigte Kalliauer an.

Für Jänner rechnet er mit einem neuen Höhepunkt der Arbeitslosigkeit und fordert daher die Regierung auf, das Arbeitslosengeld zumindest befristet zu erhöhen und rasch in die Infrastruktur von Pflege und Kinderbetreuung zu investieren. "Wir kommen bei der Arbeitslosigkeit und beim Rechtsanspruch auf Pflege nicht weiter, da fehlen wesentliche Antworten", sagte Kalliauer.

Derzeit plant die AK OÖ eine neue Stiftung, zugeschnitten auf die Corona-Situation. "Der Arbeitstitel ist ,Corona-Stiftung’. Ich hoffe, wir sind nächsten Monat so weit, um eine zusätzliche Schiene für Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen", sagte Kalliauer. (rela)

