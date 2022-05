Homeoffice für Grenzgänger: 45 Tage, dann wird’s teurer

Das Arbeiten von zu Hause aus ist gekommen, um zu bleiben: Gerade in der Pandemie haben viele Arbeitgeber und -nehmer Homeoffice für sich entdeckt. Im Grenzgebiet droht aber ab 1. Juli wieder die Steuerfalle: Wer als Grenzgänger (in Österreich wohnend, in Deutschland arbeitend) mehr als 45 Tage im Jahr nicht an seinem Dienstort arbeitet, der wird wieder doppelt besteuert.