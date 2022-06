Hoher Schaden nach Vandalenakt im Schloss

Die Eindringlinge haben einen Schaden von 40.000 bis 60.000 Euro verursacht, sagt Eigentümer Georg Spiegelfeld aus Schlüßlberg. Die Täter kamen über ein aufgebrochenes Fenster in das unbewohnte Gebäude, in dem Wohnungen entstehen sollen. "Es war ein Akt der Aggression, denn sie haben weitere Türen aufgebrochen, obwohl sie bereits im Gebäude waren." Die Unbekannten zerstörten alle Gläser der Brandschutztüren. "Sie haben auch sämtliche Glaslampen auf den Gängen zerschlagen und Weinflaschen in den Gängen ausgeschüttet." Außerdem wurden lagernde Utensilien angezündet.

Die Ermittlungen laufen. Die gesicherten Fußabdrücke und DNA-Spuren werden nun ausgewertet.