Hoher Schaden: Bande sprengte Automaten

Sie hatten sich auf die Sprengung von Zigarettenautomaten spezialisiert, wobei sie Böller und andere Feuerwerkskörper verwendeten. Die Polizei erwischte die Bande am Donnerstagmorgen, direkt nachdem sie einen Automaten in Freistadt gesprengt hatten.

Die drei Männer und eine Frau wollten in einem Auto die Flucht ergreifen. In diesem fanden die Beamten 90 Zigarettenschachteln, Sturmhaube, Brecheisen und mehrere Böller. Ein 21-jähriger Leondinger und ein 23-jähriger Freistädter gaben zu, bei drei weiteren Sprengungen dabei gewesen zu sein. Jedes Mal hatten sie Unterstützung von anderen Personen in ihrem Alter. Eine der Sprengungen war erfolgreich.

Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten Suchtmittel. Die Männer und Frauen zeigten sich reuig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.