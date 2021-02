Vor fast einem Jahr kam die Corona-Pandemie auch in Österreich an: Am 25. Februar wurden in Tirol die ersten beiden Fälle gemeldet. Mittlerweile gibt es laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mehr als 436.000 laborbestätigte Fälle, der Großteil davon hat die Infektion überwunden. Allerdings zählte die AGES mit gestrigem Tag auch 8210 Personen, die hierzulande an oder mit Covid-19 gestorben sind.