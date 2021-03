Hohe Infektionszahlen im Bezirk Perg: Land richtet zusätzliche Teststraßen ein

In einigen Bezirken des Landes sind die Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Tagen stark angestiegen – OÖN-Leser wissen, dass insbesondere der Bezirk Perg mit dem Virus zu kämpfen hat. Betroffen ist hauptsächlich der Nordosten, wie die Gemeinden Pabneukirchen, Bad Kreuzen und St. Georgen am Walde. Auch ein Großbetrieb in Pabneukirchen ist von etlichen Infektionen betroffen.