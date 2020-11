Hohe Disziplin bei der Quarantäne

LINZ. Noch nie haben so viele Oberösterreicher zu Hause Besuch von der Polizei erhalten wie in den vergangenen Monaten. Die Kontrollen für die Einhaltung der Quarantäne sind zu einer der Hauptaufgaben für die Exekutive geworden. "Wir führen 50 bis 100 Kontrollen pro Tag durch", sagt der Linzer Stadtpolizeikommandant, Karl Pogutter. Zwei bis drei Polizeistreifen seien jeden Tag nur für die Quarantäne-Kontrollen abgestellt.

Wer kontrolliert wird, entscheidet aber nicht die Polizei: "Wir bekommen von der Gesundheitsbehörde eine Liste vorgegeben, die wir abarbeiten", sagt Pogutter. Quarantäne-Verweigerer werden dabei aber nur sehr selten erwischt. "Gemessen an der Zahl der Kontrollen liegt die Zahl der Anzeigen im Promillebereich. Die Disziplin bei der Quarantäne ist äußerst hoch", berichtet der Stadtpolizeikommandant.

Verstöße gegen die Quarantäne-Maßnahmen können für die Betroffenen teuer werden: Ist man nicht positiv getestet und widersetzt sich der Quarantäne, droht eine Geldstrafe von bis zu 1450 Euro. Diese Geldstrafen werden aber nicht von der Polizei verhängt. Sie meldet Quarantäne-Verstöße lediglich an die Gesundheitsbehörden weiter und diese entscheidet dann über die Strafe.

Wenn man als positiv Getesteter die Quarantäne schwänzt, drohen neben der Geldstrafe auch strafrechtliche Konsequenzen wegen "vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten". In mehreren derart gelagerten Fällen haben Gerichte bereits bedingte Haftstrafen verhängt.

Nicht nur in Linz scheinen sich die Oberösterreicher zum allergrößten Teil vorbildlich an die Quarantäne-Maßnahmen zu halten. Seit Beginn des zweiten Lockdowns vor neun Tagen gab es bei 25.000 Kontrollen landesweit 192 Anzeigen wegen Verstößen, heißt es aus der Landespolizeidirektion. In dieser Zahl sind aber auch Anzeigen gegen Gastronomiebetriebe enthalten, die beispielsweise gegen die vorverlegte Sperrstunde verstoßen hatten. (hip)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.