Hofladen-Besitzer: "Es gibt keinen Tag, an dem nichts in der Kasse fehlt"

Georg Falzberger hat genau im Blick, wer in seinem Selbstbedienungsladen auf dem Hof seiner Eltern in Pupping (Bezirk Eferding) ein und aus geht. Insgesamt vier Kameras überwachen das Innere der kleinen Hütte und den Parkplatz auf dem Privatgrund davor. Nötig ist das deshalb, weil Falzbergers Hofladen immer wieder von Dieben heimgesucht wird: "Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem nichts in der Kasse fehlt.