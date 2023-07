Hoffen auf mehr Regen: Hitze gefährdet den Grundwasserspiegel im Land

Menschen, die in langen Schlangen vor dem Bauhof anstehen, um Wasserflaschen für den täglichen Gebrauch abzuholen. Das Trinkwasser aus der Leitung ist aufgrund von Verunreinigungen ungenießbar. Genau das war die Situation vor etwa einem Jahr in Aschach an der Steyr. "Dass die Leute kein Wasser zur Verfügung haben, das wollen wir verhindern", sagte Christian Kneidinger, Leiter der Gruppe Trink- und Abwasser beim Land Oberösterreich.