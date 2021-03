Die Zahlen steigen: Oberösterreichweit wurden allein gestern 395 Neuinfektionen festgestellt. In einer Hotspot-Region des Landes – im Nordosten des Bezirks Perg – hofft man dagegen, die Trendwende geschafft zu haben. Franz Hochstöger, Bürgermeister in Sankt Georgen am Walde, hatte gestern Im OÖN-Gespräch eine schlechte und eine gute Nachricht: Am Wochenende verzeichnete seine 2000-Einwohner-Gemeinde zwar nahezu 100 Covid-Fälle. In der 7-Tage-Inzidenz rangiert die Gemeinde damit bei