Höss-Erweiterung: Studie soll Schneesicherheit klären

Erstellen soll sie Herbert Formayer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Universität für Bodenkultur Wien, wie Kaineder am Dienstag mitteilte. Ein Ergebnis soll noch heuer bekanntgegeben werden. Hintergrund ist, dass die bislang letzte Studie, auf die im Umweltbericht Bezug genommen wird, aus dem Jahr 2009 stammt.

Die Pläne zu der Skigebietserweiterung sehen eine Verbindung der Höss in Hinterstoder mit den ehemaligen Hacklliften in Vorderstoder vor. Es handelt sich bereits um ein abgespecktes Projekt, eine einst geplante Verbindung zur Wurzeralm in Spital am Pyhrn ist aus Naturschutzgründen wohl endgültig vom Tisch. Laut der aktuellen Variante sollen 10,7 Kilometer Skipisten in einer Seehöhe von unter 1.100 Metern, inklusive Beschneiung, entstehen.

Für Kaineder stellt sich die Frage, ob das Projekt aufgrund des immer schneller voranschreitenden Klimawandels wirtschaftlich überhaupt noch sinnvoll sein kann. Angesichts des Temperaturanstiegs werde der Winterniederschlag in mittleren und tiefen Lagen künftig wohl immer häufiger in Form von Regen fallen.

Die Formayer-Studie solle Basisdaten zu Schneesicherheit und Wirtschaftlichkeit liefern, so Kaineder, denn "es muss genau geprüft werden, ob man Steuergeld in eine Skigebietserweiterung in diesen Höhenlagen investieren soll". Das Land ist mit 16 Prozent an der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG beteiligt.

Das Projekt, für das eine Fläche von 42,6 Hektar gerodet werden müsste, ist derzeit mit 45 Millionen Euro veranschlagt. Der Landesrat verwies etwa auf das Skigebiet Kirchschlag im Mühlviertel auf rund 900 Metern: "Vor 25 Jahren gab es dort elf Skilifte. Heute gibt es nur mehr drei. Diese brauchen eine energieintensive Beschneiungsanlage, um überhaupt einen Skibetrieb zu ermöglichen."

