Hörsching: 120 Milizsoldaten eingerückt

Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik hat das Bundesheer Milizsoldaten mobilgemacht. Rund 120 Milizsoldaten des Jägerbataillons Oberösterreich sind gestern am Fliegerhorst Vogler in Hörsching eingerückt. Bundesweit waren es rund 2300 Angehörige der Miliz.

Wie berichtet, sollen diese Truppen ab Mitte Mai die Berufssoldaten und "verlängerten" Grundwehrdiener ablösen, die derzeit an den Grenzen im Einsatz sind. Der Einsatz solle drei Monate dauern, sagte Gerhard Oberreiter vom oberösterreichischen Militärkommando. Ob die Milizsoldaten in Oberösterreich oder in anderen Bundesländern eingesetzt werden sollen, stehe noch nicht fest.

Zudem traten rund 170 junge Oberösterreicher ihren Grundwehrdienst in den Kasernen Hörsching und Ried im Innkreis an. Der gestrige Einrückungstag stand ganz im Zeichen der medizinischen Screenings, die unter den von der Bundesregierung verordneten Sicherheits- und Hygienebedingungen stattfanden.

Die Neuankömmlinge mussten gleich beim Eingang ihre Hände desinfizieren, alle erhielten Schutzmasken. Die Soldaten seien vorsorglich auch mittels PCR-Abstrichen auf Covid-19 getestet worden, sagte Oberreiter gestern. Die Ergebnisse des Labors sollten in bis zu 24 Stunden vorliegen.

Danach folgt eine Einschulung. Neben der Grenzraumüberwachung und dem Reisemanagement sollen die Milizsoldaten auch beim Schutz der kritischen Infrastruktur zum Einsatz kommen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.