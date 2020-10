Hörgeschädigte gegen Verbot von Plexiglas-Visieren

"Wir brauchen zur Kommunikation unbedingt das Lippenbild, Plastikmasken und Visiere sind eine Hilfe in dieser Zeit", sagt Angelika Nebl, ÖSB-Vize-Präsidentin und selbst von Schwerhörigkeit Betroffene. Hörakustiker Johannes Graf wendet sich in seinem Schreiben direkt an Bundesregierung und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne): "Eine Abschaffung der Schilde hat eine noch höhere Isolation Hörbeeinträchtigter zur Folge."

