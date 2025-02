Höhnharter bildet weltweit Biathlon-Trainer aus

Gerold Sattlecker ist gebürtig aus Höhnhart, Sportwissenschafter und seit vier Jahren dabei, die Welt des Biathlons zu verbessern, indem er weltweit Trainer ausbildet. Der 47-Jährige arbeitet für die Internationale Biathlon-Union (IBU). Als Akademieleiter versorgt er sämtliche Nationen mit seinem Wissen über Biathlon – und Höhnhart. Sattlecker ist seit knapp fünf Jahren auch Obmann des ASVÖ SC Höhnhart mit den seltenen Sektionen Biathlon, Skisprung und Faustball.

Ich erreiche Sie gerade in Salzburg, warum sind Sie nicht in der Schweiz bei der Biathlon-Weltmeisterschaft?

Ich fahre erst zur zweiten WM-Woche.

Als Akademieleiter entwickeln Sie Ausbildungsprogramme für Biathlon-Trainer weltweit.

Wie viel Sattlecker steckt in der Weltmeisterschaft?

Was die Trainer betrifft, gibt es natürlich viele Anknüpfungspunkte zur Akademie. Polens Cheftrainer macht bei uns die Ausbildung, der norwegische und der italienische Cheftrainer sind bei uns Ausbildner und bringen ihre Expertise in unsere Kurse ein.

Wie wird man denn Akademieleiter der Internationalen Biathlon-Union?

2018 gab es den Beschluss, eine Entwicklungsabteilung zu gründen und mehrere Projekte im Rahmen des Developments zu starten. Eines war die IBU-Academy nach dem Vorbild anderer, großer Sportinstitutionen. Diese Akademie sollte alles, was mit Ausbildung und Wissenschaft zu tun hat, vereinen. Im Sommer 2021 bekam ich den Job als Head dieser Academy angeboten.

Woran arbeiten Sie derzeit, welches Ziel nimmt der Biathlon-Sport ins Visier?

Ein großes Projekt in der Entwicklungsarbeit generell, nicht nur in der Akademie, ist die Rekrutierung. Bei dem Konzept „Biathlon 4 All“ geht es darum, Kinder und Jugendliche weltweit für den Sport zu begeistern. Dazu hat die IBU komplette Sets mit Laser- und optischen Gewehren an zahlreiche nationale Verbände verschickt. Herzstück der Akademie ist die Trainerausbildung. Wenn wir mehr Sportler rekrutieren wollen, brauchen wir auch mehr gut ausgebildete Trainer. Wir wissen, dass es in vielen Nationen keine hochqualifizierte Trainerausbildung gibt, also nehmen wir das selber in die Hand und versuchen, eine möglichst hochwertige Ausbildung anzubieten. Manche Sportarten werden von einigen wenigen Ländern dominiert. Wir haben natürlich auch dominante Länder, wie Norwegen, Deutschland, Schweden und Frankreich, aber wir versuchen, dass 15 bis 20 Nationen Anschluss finden können. Das Endziel ist, dass möglichst viele Nationen auf möglichst hohem Niveau diesen Sport betreiben und um die Podestplätze kämpfen.

Ist das Interesse an Biathlon neben der Loipe größer als auf der Loipe?

Ähnlich wie beim Skispringen ist der Zugang zur Sportart schwieriger. Beinahe jeder Ort hat einen Fußball- und einen Tennisplatz, einen Schießstand oder eine Schanze nicht. Unser Glück ist, dass Biathlon eine Fernsehsportart ist und wir sehr hohe Einschaltquoten sowie Zuschauer vor Ort haben. Wir brauchen, so wie viele andere Sportarten, Nachwuchs und wir bemühen uns, unsere Nationen bei der Rekrutierung und Ausbildung nicht alleine zu lassen.

Sie versorgen die Welt mit Wissen über Biathlon – und Höhnhart. Warum hat sich gerade in

Höhnhart der Sport etabliert?

Den Skiclub und die Sprungschanze in Höhnhart gibt es seit 1948 und es hat dort immer Langläufer und Nordische Kombinierer gegeben. In den 90er Jahren war es vor allem die Familie Beck, die den Sport prägte. Gerhard Beck war lange Zeit unser Obmann und Trainer. Wir waren damals eine kleine Gruppe von fünf Leuten, die den Sprung zum Biathlon wagten. Vier von uns fünf waren für die Junioren-Weltmeisterschaft qualifiziert, Günther Beck war sogar im Weltcup. Wir waren eigentlich recht erfolgreich. Nachdem wir unsere Karrieren beendet hatten, ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Vor ein paar Jahren übernahmen und renovierten wir das Ski-Rollzentrum in Lohnsburg, jetzt lassen wir diese Sektion wieder aufleben. Wir haben derzeit acht bis zehn Kinder, die im Training sind. Das ist noch keine wahnsinnig große Gruppe, aber wir sind am Wachsen.

Sie sind Obmann des ASVÖ SC Höhnhart mit weiteren, interessanten Sektionen: Skisprung und Faustball.

Skisprung hat eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Umgebung. Mittlerweile haben wir mehr als 30 Kinder und mit Julia Mühlbacher eine Weltcup-Skispringerin. Auch Faustball ist mit knapp 60 Kindern bei 1400 Einwohnern eine große Geschichte. Unser Aushängeschild ist die Kampfmannschaft in der ersten Bundesliga.

Zurück zum Biathlon: Schneller langlaufen oder besser schießen können: Was bringt mich schneller ins Ziel?

Eine Top-Langlaufleistung ist die Grundvoraussetzung. Man sagt immer, man muss das Laufvermögen haben, das Schießen lernt man schon irgendwann (lacht). Aber da kommt noch viel mehr dazu: Material, Trainingsumfeld, Ernährung, Psychologie.

... und Technologie. Wie verändern moderne Technologien den Sport?

Sie spielen bei der Trainingsplanung und -aufzeichnung eine große Rolle, weil die Athleten in etwa 1000 Stunden im Jahr trainieren. Und da geht es natürlich immer darum, den Athleten möglichst gut zu überwachen, damit er nicht krank wird, damit er sich nicht verletzt und damit er in kein Übertraining kommt. Es ist ein schmaler Grat zwischen alles möglichst auszureizen, den Sportler aber nicht zu überfordern. Das ist die Herausforderung und die große Möglichkeit der Technologie.

Biathlon ist die Kombination aus Langlauf und dem Schießen. Wer hat sich das ausgedacht, wirklich ein Soldat?

Es gibt tatsächlich einen militärischen Hintergrund in Skandinavien und Russland. Im nächsten Schritt gab es die Patrouillenläufe, bei denen man sich mit Skiern und Gewehren gemessen hat. Seit 1960 ist Biathlon olympisch.

Was fasziniert Sie an dem Sport?

Das Faszinierende an Biathlon ist, dass du zwei völlig unterschiedliche Sportarten kombinieren musst: Ausdauer- und Präzisionssport.

