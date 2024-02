Höhere Parkgebühren für SUV auch in Oberösterreich ein Thema?

Größere Autos, höhere Parkgebühr? Was sagen Sie dazu? Schreiben Sie uns an leserbriefe@nachrichten.at

OBERÖSTERREICH. Die Bewohner von Paris haben am Wochenende abgestimmt: Die Parkgebühren für SUV, also für übergroße Pkw, sollen von sechs auf 18 Euro pro Stunde erhöht werden – zumindest für Nicht-Pariser. In den Außenbezirken erhöht sich der Tarif von vier auf zwölf Euro. Für sechs Stunden Parken im Zentrum werden künftig 225 statt 75 Euro fällig.