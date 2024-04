Höhenflüge beim Welser Volksfest

Strahlend blauer Himmel über Wels, strahlende Gesichter auf dem Volksfestgelände: Reger Andrang herrschte am Freitag beim Familientag, dem traditionellen Auftakt des großen Festwochenendes. Gabriel und Nele aus Wels sind – wie viele andere Kinder – direkt nach der Schule zum Festgelände gekommen, erzählt ihre Mutter Lisi Gatterbauer: "Wir sind jedes Jahr am Familientag da, die Kinder lieben die Fahrgeschäfte. Für Welser gehört das Volksfest einfach dazu."

Zufrieden zeigt sich Messedirektor Robert Schneider: "Das gute Wetter zieht die Leute an. Bei unseren Messen ,Blühendes Österreich‘ und ,Urlaub & Ausflug‘ ist der Besuch ausgezeichnet angelaufen."

Vom frühen Nachmittag bis tief in die Nacht herrschte gestern Festtrubel, am Samstag und Sonntag geht es weiter: Den ganzen Tag über locken Fahrgeschäfte, Buden und das Festzelt "Zum Ludwig".

Am Samstagabend beginnt die Party im Festzelt und in der Weinkost. Die passende Musik kommt von der Band "Elchos" und DJ Schranzi im Festzelt. In der Weinkost legt ab 19 Uhr DJ Rico Costa auf. Den gemütlichen Ausklang bietet der Frühschoppen am Sonntag ab 11.30 Uhr.

Das gesamte Programm finden Sie online unter welser-volksfest.at

