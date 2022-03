Höchstwert: 8712 Neuinfektionen nach erstem Party-Wochenende

Dicht gedrängt und ohne Maske tanzten am vergangenen Wochenende nach dem Fallen eines Großteils der Corona-Maßnahmen die Menschen in Oberösterreichs Discos. Das Ergebnis dieses Party-Wochenendes dürfte sich jetzt zeigen: 8712 Neuinfektionen wurden gestern gemeldet, um 3500 mehr als noch am Dienstag.

Es ist die höchste Zahl von Neuinfektionen, die seit Beginn der Pandemie in Oberösterreich verzeichnet wurden. Der letzte "Rekord" von 8.553 wurde heuer am 9. Februar erreicht, ebenfalls ein Mittwoch. Der dritte Tag der Woche ist traditionell jener, an dem die meisten Infektionen gemeldet werden. Dann zeigen sich die Auswirkungen von Partys am Wochenende, außerdem werden die Ergebnisse der Schultests eingetragen.

Auch diese fielen gestern besonders drastisch aus: An einem einzigen Tag gab es 1790 positive Tests bei den Schülern, das entspricht 1,7 Prozent der oberösterreichischen Schülerschaft. Noch stärker waren die Lehrer betroffen, von denen allein gestern knapp zwei Prozent durch das Virus ausfielen, wie die Bildungsdirektion mitteilte.

30 Menschen weniger als am Vortag wurden gestern auf Oberösterreichs Normalstationen wegen Covid-19 behandelt. Auch auf den Intensivstationen setzte sich der leichte Abwärtstrend fort, die Zahl der Covid-Patienten sank von 24 auf 23.

56,5 Prozent der Covid-Intensivpatienten sind ungeimpft, bei jenen in Normalpflege liegt der Anteil bei 45,8 Prozent.