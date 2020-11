66 gebürtige Oberösterreicher sind in den vergangenen 20 Jahren zu Priestern geweiht worden. Elf waren es allein seit dem Vorjahr – mehr als in den sechs Jahren von 2013 bis 2018 zusammen, wie OÖN-Recherchen ergeben. Erlebt die katholische Kirche in Oberösterreich beim heimischen Priesternachwuchs eine kleine Trendumkehr? "Ich freue mich, dass zuletzt wieder mehr Oberösterreicher zu Priestern geweiht wurden.