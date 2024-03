Höchststand: 360 Millionen Christen werden weltweit verfolgt

"Für mich ist die Tatsache, dass es im 21. Jahrhundert Christenverfolgungen gibt, ein Skandal", sagte der ehemalige Landeshauptmann Josef Pühringer. 2,26 Milliarden Christen leben weltweit, laut Weltverfolgungsindex 2023 können jedoch rund 360 Millionen Menschen ihre Religion nicht frei ausüben.

Angriffe auf Kirchen, Gewaltanwendungen gegen Christen oder Menschen, die aufgrund ihrer Religion aus ihren Häusern vertrieben wurden, haben in den vergangenen Jahren allesamt zugenommen. Die größte Christenverfolgung der Geschichte sei nun die Folge. "Wir wollen auf das Leid der Verfolgten aufmerksam machen", sagte Pühringer, der auch Vorsitzender der kirchlichen Stiftung Pro Oriente Linz ist, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Alle oberösterreichischen Pfarren werden daher aufgerufen in der Messe am Sonntag, dem fünften Fastensonntag, bewusst daran zu denken.

Feindbilder durch Radikalisierung

Florian Wegscheider von Pro Oriente nannte unter anderem Nordkorea, Afghanistan, Subsahara-Afrika und zuletzt auch Nicaragua oder Indien als Gebiete, wo Christen massiv an der Glaubensausübung gehindert werden. Die Gründe für die Entwicklung seien vielfältig, sagte der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer. Wirtschaftliche, politische oder ideologische Gründe würden eine Rolle spielen. Beispielsweise würden Feindbilder durch die Radikalisierung entstehen. Scheuer berichtete etwa von einer Zunahme der islamistischen Szene: "Das haben wir in Syrien gesehen, wo Gruppierungen des Islamischen Staates christliche Dörfer und Symbole zerstört und den Menschen die Augen ausgekratzt haben."

Das Leben als religiöse Minderheit eines Landes erlebte der in Bosnien aufgewachsene Zarko Prskalo. Heute arbeitet er als Pfarrer in Urfahr und führte das Streben der "großen Machthaber" nach Einheitlichkeit als weiteren Grund an. "All jene, die anders denken, müssen dann bekämpft werden", sagt Prskalo.

v.l.: Florian Wegscheider, Sekretär Pro Oriente Linz, Zarko Prskalo, Pfarrer Urfahr, Manfred Scheuer, Linzer Diözesanbischof und Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer. Bild: Diözese Linz/Kienberger

Die Radikalisierung sei aber nicht nur in Nigeria oder im Nahen Osten bemerkbar. "Die läuft bei uns auch schon", sagte Scheuer. Sie sei zwar niederschwelliger und auf anderen Kanälen, "aber wenn man sich den Hass in den sozialen Netzwerken ansieht, betrifft es uns auch." Darum gelte es unter anderem ein Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen und die Demokratie zu stärken.

