"Höchst engagiert": Trauer um Forstarbeiter (30) aus Pregarten

Voller Trauer beginnt das neue Jahr für Freunde und Bekannte von Michael L. Der 30-Jährige aus Pregarten kam am Silvestertag bei einem Forstunfall in Kefermarkt ums Leben. Michael L. wollte am Dienstag gegen 8.45 Uhr eine Eiche mit etwa 70 Zentimetern Stammdurchmesser fällen. Der Baum war noch nicht vollständig durchgesägt, als sich der Stamm plötzlich zu drehen begann. Er schnellte seitlich ab und stürzte schließlich mit voller Wucht auf den Forstarbeiter. Der 30-Jährige kam dabei unter dem