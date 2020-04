Hochzeitstermine für 2021 werden knapp

Etwa 7700 Paare schließen in Oberösterreich in einem normalen Jahr den Bund fürs Leben. Zwei Drittel dieser Hochzeiten finden von März bis August statt. Aufgrund der Corona-Krise müssen in Oberösterreich heuer rund 5000 Hochzeiten auf neue Termine verschoben werden. Bei vielen beliebten Hochzeitslocations werden nun bereits die Termine für das kommende Jahr knapp. "Heiratswillige haben derzeit keine andere Möglichkeit, als geduldig und flexibel zu bleiben. Bis Ende August oder vielleicht auch noch länger können keine größeren Hochzeiten in Österreich stattfinden", erklärt Bernhard Fichtenbauer, Betreiber eines großen Online-Hochzeitsportals. Er hat drei Tipps für Paare, die derzeit eine Hochzeit planen:

Verschieben statt stornieren: Je früher man mit den Betreibern der Location und anderen Dienstleistern wie Fotograf oder Hochzeitsband Kontakt aufnimmt, desto schneller kann reagiert werden, um einen neuen Termin zu finden.

Je früher man mit den Betreibern der Location und anderen Dienstleistern wie Fotograf oder Hochzeitsband Kontakt aufnimmt, desto schneller kann reagiert werden, um einen neuen Termin zu finden. Ausweichen auf Wochentage: Die Vorlaufzeit bei der Planung von Hochzeiten beträgt in der Regel mehr als zwölf Monate. Daher müssen Brautpaare davon ausgehen, dass die Wochenendtermine für das nächste Jahr bereits vielerorts ausgebucht sind. Auch Fotografen und Bands könnten nicht mehr verfügbar sein. Eine Alternative ist, an einem Wochentag zu heiraten. Normalerweise finden an Wochentagen nur wenige Hochzeiten statt, daher wäre es wesentlich leichter, von März bis August einen Termin unter der Woche zu finden.

Die Vorlaufzeit bei der Planung von Hochzeiten beträgt in der Regel mehr als zwölf Monate. Daher müssen Brautpaare davon ausgehen, dass die Wochenendtermine für das nächste Jahr bereits vielerorts ausgebucht sind. Auch Fotografen und Bands könnten nicht mehr verfügbar sein. Eine Alternative ist, an einem Wochentag zu heiraten. Normalerweise finden an Wochentagen nur wenige Hochzeiten statt, daher wäre es wesentlich leichter, von März bis August einen Termin unter der Woche zu finden. Winterhochzeit: Auch eine Winterhochzeit ist romantisch. Zusätzlich ergeben sich auch organisatorische Vorteile, da im Winter Hochzeitsdienstleister oft kurzfristig buchbar sind. Auch zu den Randzeiten – Herbstende und Frühlingsbeginn – sollten noch eher Termine für Hochzeiten verfügbar sein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.