"Ich bin immer am ,Passen’", sagt Christian Fuxjäger, zuständig für das Luchsprojekt im Nationalpark Kalkalpen. Denn wenn auf seinem Smartphone eine SMS eingeht, könnte sie das heiß ersehnte Signal eines "Fallensenders" sein, das einer der sechs Nationalpark-Luchse ausgelöst hat. Via Satellit wird es an Fuxjäger weitergeleitet. Am 4. März war es so weit. Da ließ er alles liegen und stehen und fuhr hin.