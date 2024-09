„Hochwassergefahr, Wintereinbruch im Gebirge: Alles ist möglich“

Viel zu warm und zu trocken ist der August heuer in Oberösterreich ausgefallen. So wurde zum Beispiel in Linz eine Niederschlagsmenge von nur 46 Litern pro Quadratmeter gemessen, fast um die Hälfte weniger als der Durchschnittswert. In Ried im Innkreis wurde eine durchschnittliche Tagestemperatur von 22 Grad erreicht, der Mittelwert liegt aber bei nur 17,5 Grad Celsius.