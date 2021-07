Hochwasser: Weiter Regen und Feuerwehreinsätze in Oberösterreich

Für ein Aufatmen sorgte, dass die Pegelstände weiter gesunken sind. Feuerwehreinsätze wegen Überflutungen und Sturmschäden wurden am Dienstag vor allem aus dem Innviertel und dem Traunviertel gemeldet. Montagabend waren die Helferinnen und Helfer auch im Mühlviertel zu derartigen Einsätzen ausgerückt.

Die Pegelstände an der oberösterreichischen Donau waren am Dienstag bereits unter den Warngrenzen, in Schärding am Inn war das zeitnah zu erwarten. Zwar rechnete der Hydrographische Dienst Oberösterreich für den Abend und die Nacht erneut mit teils gewittrigen Regenschauern. Die Wassermengen dürften aber insgesamt nicht ergiebig sein, örtliche Überflutungen an kleineren Gewässern wurden jedoch nicht ausgeschlossen. Laut Wetterdienst seien für die kommenden Tage keine hochwasserrelevanten Niederschläge mehr prognostiziert.