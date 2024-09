"Hochwasser-Lage in Oberösterreich wird sich im Tagesverlauf entspannen"

Lediglich beim Pegel Grein/Donau wird aufgrund der längeren Wellenlaufzeit bis am späten Nachmittag noch ein leichter Anstieg zu verzeichnen sein, hieß es. Es wird ein Höchstwert von ca. 1100 Zentimetern erwartet. Die Donau ist in Steyregg entlang der Überströmstrecke übergelaufen, der Donauradweg ist gesperrt.

Auch alle Zufahrten zum Pleschinger See sind zur Gänze gesperrt. An den kleinen und mittelgroßen Gewässern in Oberösterreich herrschen jetzt schon durchwegs fallende Wasserstände vor, wenngleich noch teils auf hohem Niveau.

In den frühen Morgenstunden wurde die Alarmstufe 1 an der Donau in Mauthausen überschritten. An mehreren Messpunkten im Bundesland wurde die zehnjährliche Hochwassermarke überschritten.

Entspannung

Heute ziehen noch ein paar unergiebige Regenschauer durch, diese werden sich aber auf die Abflüsse in den Gewässern nicht mehr wesentlich auswirken. Die Hochwasserlage in Oberösterreich wird sich im Tagesverlauf noch entspannen.

Die Donau in Linz (zwischen Urfahranermarktgelände und Eisenbahnbrücke) am Dienstag gegen 8.30 Uhr Bild: privat

