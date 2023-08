Hochwasser geht zurück, nur der Inn macht es spannend

Es sind heute, Mittwochfrüh, gute Nachrichten, die vom Hydrographischen Dienst des Landes Oberösterreich kommen: Die maximalen Wasserstände am Inn und der oberösterreichischen Donau wurden bereits gestern am Vormittag erreicht. Die Pegel an der Donau zeigen grundsätzlich fallende Tendenzen, jedoch mit schwankenden Wasserständen. Die Warngrenzen der Donaupegel bleiben unterschritten. Für den Pegel Schärding ist aufgrund der gefallenen Niederschläge im Oberinntal und im Salzburger Land ein erneutes kurzzeitiges Erreichen der Warngrenze momentan nicht ganz auszuschließen, so die Experten. Das Abklingen der Niederschläge im weiteren Tagesverlauf soll aber zu einer Entspannung der Abflusssituation an den heimischen Fließgewässern führen.

Aktuelle Prognosen

Die Scheitelwerte der Pegel stellen sich wie folgt dar: Pegel Ach 576 cm, Pegel Schärding 682 cm, Pegel

Achleiten 575 cm, Pegel Linz 60 5cm, Pegel Mauthausen 585 cm, Pegel Grein 958 cm.

Nachdem der Linzer Donaupark an einem Hochwasser knapp vorbeigeschrammt ist, starten dort die ersten Aufbauarbeiten für die Visualisierte Klangwolke am 9. September. Und passend zu den Wetterextremen steht die Open-Air-Megaveranstaltung heuer inhaltlich im Zeichen des Klimawandels.

Entspannung auch in Tirol

Das Bundesland Tirol hat das Hochwasser ohne Verletzte überstanden und ist damit wohl mit einem "blauen Auge" davongekommen. Am Dienstag entspannte sich die Lage und die Pegelstände gingen laufend zurück. Auch die am Montag ausgegebenen Zivilschutzwarnungen für Schwaz und Kramsach wurden aufgehoben. Eine erste Begutachtung ergab, dass die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur rund zwölf Millionen Euro betragen. Das hintere Ötztal war weiterhin nicht erreichbar.

