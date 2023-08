Hochwasser: Experten geben für Oberösterreich Entwarnung

Die Warngrenzen beim Donauhochwasser sind laut oberösterreichischem Notfallplan unterschritten. Die Wasserstände von Inn und Donau weisen gleichbleibende bis fallende Tendenz auf und sinken langsam, so der Hydrographische Dienst in einer Aussendung. Sie bewegen sich aber auch in den kommenden Tagen auf hohem Niveau. Für Mittwoch und in den kommenden Tagen sind aber keine hochwasserrelevanten Niederschlagsereignisse prognostiziert, deshalb wird auch in den kommenden Tagen der fallende Trend anhalten, prognostizieren die Experten des Hydrographischen Dienstes.

