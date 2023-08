Hochwasser: Schärding und Linz rüsten sich

38 Liter in zwölf Stunden waren es in Mattighofen, 34 Liter pro Quadratmeter bekam Braunau bis Montagmittag ab. Eine Menge Regen in einer kurzen Zeitspanne, aber nicht vergleichbar mit jenen Massen, die das Land Anfang August getroffen hatten. Und dennoch muss sich auch Oberösterreich auf ein Hochwasser vorbereiten. Denn aus Bayern und Tirol werde eine "ordentliche Welle" abtransportiert, sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der Geosphere Austria. Treffen wird diese Welle vor allem Schärding, wo am Montagnachmittag, punkt 15 Uhr, bereits die erste Phase des Hochwasserschutzes eingeläutet wurde.

Am Inn werden die Warngrenzen vermutlich Dienstagvormittag erreicht und auch überschritten. "Wir erwarten ein fünfjähriges Hochwasserereignis" hieß es am Montag vom Hydrographischen Dienst. Zur Einordnung: Lag der Pegel des Inn am Montagnachmittag in Schärding noch bei 361 Zentimeter, könnte er bis Dienstagmittag auf mehr als 700 Zentimeter steigen.

Donau-Pegel soll deutlich ansteigen

Auch für die Donau erwarte der Hydrographische Dienst einen deutlichen Anstieg, entlang des Flusses könnten Warngrenzen überschritten werden. In Linz könnte der Pegel von 398 Zentimetern auf mehr als 630 Zentimeter steigen.

Vor allem im Innviertel und im Salzkammergut, wo für die Nacht auf Dienstag die größten Regenmengen erwartet wurden, können kleiner Gewässer über die Ufer treten und kleinräumige, lokal begrenzte Überflutungen verursachen. Die Feuerwehren im Bezirk Braunau waren am Montag bereits ab den Mittagsstunden damit beschäftigt, die Folgen dieser Ereignisse zu minimieren.

