Hochverdiente Anerkennung für die Helden der Krise

Wer kennt sie nicht: jene Menschen, die in der Coronakrise selbstlos die viel zitierte Extrameile gegangen sind, um zu helfen. Sei es die 24-Stunden-Betreuerin, die in Österreich geblieben ist, um die ihr anvertraute Person weiter zu umsorgen. Sei es der Jugendliche, der einspringt, damit ein Sozialmarkt offen halten kann.

In einer Initiative des Rotary Clubs Linz (RC Linz), unterstützt von mehreren anderen Rotary Clubs und den OÖNachrichten, werden jetzt exemplarisch Helden der Corona-Krise ausgezeichnet – mit jeweils 1000 Euro. Es soll eine Anerkennung in diesen schwierigen Zeiten sein.

Rund 30.000 Euro hat der Rotary Club Linz bisher für diesen Zweck gesammelt, 10.000 Euro davon kommen aus einem Fonds des RC Linz. Auch die OÖNachrichten beteiligen sich mit einem Beitrag. Gerne nimmt der RC Linz weitere Spenden entgegen, um möglichst viele Helden auszuzeichnen ( Spendenkonto: AT56 2032 0321 0052 4622).

Größte Krise der Nachkriegszeit

Denn Helden gab es in der Krise viele – alle haben es verdient, vor den Vorhang geholt zu werden. Die Rotary-Initiative macht nun – in Abstimmung mit anerkannten Hilfsorganisationen und den OÖN – einen Anfang mit exemplarischen Helden.

"Die Coronakrise ist die größte Krise, die es in der Nachkriegszeit gegeben hat", sagt RC-Linz-Präsident Michael Martinek. "Es war ein einschneidender Eingriff in unser aller Leben. Daher wollen wir vor allem junge Leute, die sich mit ihrem Engagement für das Gemeinwohl in dieser schwierigen Zeit besonders hervorgetan haben, vor den Vorhang holen, und das auch mit einem finanziellen Beitrag anerkennen."

Der Rotary-District 1920 unterstützt die Aktion ebenfalls mit einem finanziellen Betrag: "Das Coronavirus hat unseren Alltag und unsere Lebensqualität verändert. Hunderte Helfer waren für ihre Mitmenschen tagtäglich im Einsatz. Dieser selbstlose Einsatz gehört belohnt", sagt Distrikt-Governor Walter Ebner.

Die ersten Helden der Krise stellen wir am Montag in den OÖNachrichten vor.

