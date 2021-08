Hochsommerliches Wochenende steht bevor

Zum Start muss man aber noch regional den Regenschirm auspacken. Denn tiefer Luftdruck in hohen Schichten lässt die Schauer- und Gewitterneigung am Freitag ab den Morgenstunden von Westen her ansteigen.

Allein im Südosten bleibt es morgen ganztägig niederschlagsfrei, am Alpenostrand ist ebenfalls nur mit kurzen, unergiebigen Regenschauern zu rechnen. Der Schwerpunkt ergiebigeren Regens liegt laut ZAMG entlang des Alpenhauptkammes zwischen dem Tiroler Unterland und dem Salzkammergut. Der Wind kommt abseits von Gewittern schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen betragen anfangs in Oberösterreich elf bis 15 Grad und steigen tagsüber auf 22 bis 26 Grad.

Mit steigendem Luftdruck setzt sich am Samstag überall sonniges Wetter durch. Einzig alpensüdseitig steigt die Neigung zu lokalen Regenschauern nach Quellwolkenbildung etwas an. Hierzulande erreichen die Temperaturen 24 bis 28 Grad.

Bis zu 30 Grad am Sonntag

Unter Hochdruckeinfluss steht am Sonntag erneut viel Sonnenschein am Programm und das Temperaturniveau bleibt hochsommerlich - am Tag sind sogar 30 Grad möglich. Ausgehend vom Bergland bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken und vor allem im Westen sowie südlich des Hauptkamms muss auch mit dem einen oder andern teils gewittrigen Regenschauer gerechnet werden. Am Abend treffen von Westen her vermehrt Wolken einer sich nähernden Störungszone ein. Der Wind weht meist nur schwach.

Nächste Kaltfront

Zu Beginn der neuen Woche machen sich mit Durchzug einer Kaltfront dichte Wolken über Österreich breit. Aus diesen Grund regnet es am Montag von der Früh weg häufig. Von Nordwesten her beginnt es im Tagesverlauf mit Sonne aufzulockern, im südlichen Bergland bleibt es stark bewölkt und unbeständig mit Regenschauern und Gewittern. Zeitweise frischt lebhafter Westwind auf. Die Höchsttemperaturen erreichen 19 bis 23 Grad.

Der Tiefdruckeinfluss über Österreich ist am Dienstag wetterbestimmend. Nach einem oft sonnigen Tagesbeginn ziehen von Nordwesten bald Wolkenfelder auf, mit der Sonneneinstrahlung bilden sich verbreitet auch hochreichende Quellwolken. In der Folge gehen im Bergland sowie im Norden einige teils gewittrige Schauer nieder. Über dem Flach- und Hügelland im Osten und Südosten dürfte es hingegen weitgehend trocken bleiben. Der Wind weht schwach, im Norden teils mäßig aus West bis Nordwest. Mehr als elf bis bis 16 Grad zum Frühstück und 20 bis 26 Grad tagsüber sind nicht drin.