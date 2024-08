Hochsommer mit Chance auf Sternschnuppen

Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Himmel schaut, der wird fast im ganzen Bundesland einen klaren Sternenhimmel vorfinden – ideal für die Sternschnuppen-Nacht, in der die sogenannten Perseiden am häufigsten über den Himmel ziehen. „Von Nordosten her könnten kleinere Schauer oder Wolkenfelder durchziehen“, sagt Meteorologe Maximilian Stärz von der Geosphere Austria.