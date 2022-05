Hochsaison für Hobbydiebe: Die Maibäume stehen wieder

Üppig mit frischen, grünen Kränzen behängt ragen sie vielerorts wieder stolz in den Himmel: Ganz traditionell wurden am vergangenen Samstag in ganz Österreich die Maibäume aufgestellt. Mit dabei waren zahlreiche Schaulustige, die zusahen, wie sich die Spitze des Baumes langsam aufrichtete. Der Maibaum hat einen festen Platz im oberösterreichischen Brauchtum. Um ihn haben sich zahlreiche Bräuche entwickelt: das Maibaukraxeln, der Maibaumtanz und das Maibaumstehlen.

Drei Tage nach dem Aufstellen und drei Tage vor dem Umlegen dürfen listige Diebe versuchen, die Maibäume zu stehlen. Damit das nicht zu einfach ist, bewachen in vielen Gemeinden die örtlichen Vereine den Baum und können Diebe – oft mit einstudierten Sprüchen, aber nie mit Gewalt – zurückweisen. Sind die Wächter schlampig und der Coup gelingt, kann der Baum bei den Dieben gegen eine Jause eingetauscht werden.

Beinahe Unfall in Lambach

Einen Schreckmoment gab es am Samstag für die Mitglieder der Feuerwehr Lambach. Beim händischen Aufstellen, in traditioneller Weise mit langen Stangengabeln, rutschte der Mannschaft der Maibaum herab, sie musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Getroffen wurde zum Glück niemand – der Gefahrenbereich war gesperrt worden. Den zweiten Versuch überließen die Feuerwehrleute dem Kran.

Im letzten Moment kippte in Lambach der Maibaum um. Bild: privat

"Es war Glück im Unglück, dass niemandem etwas passiert ist", sagt Kommandant Andreas Baumgärtler. "Wir haben aber trotzdem beschlossen, dass wir nächstes Jahr den Maibaum wieder händisch aufstellen. Das gehört zum Brauch", sagt er.

Unfälle beim Aufstellen sind selten. Die Handgriffe an den Stangen werden vorher geübt, und es gibt im Notfall ein Fluchtkommando. Das hat landauf, landab bei den Maifeiern funktioniert, die alle ohne böse Überraschungen verliefen.

Rar sind bereits die Feiern mit Maibaumkraxeln geworden. Die Feuerwehr Gallspach passt sich an und lässt beim großen Wettbewerb am 22. Mai nur Kletterer am Sicherungsseil auf den entrindeten Baum. (feh/vaba)

Video aus Lambach auf www.nachrichten.at Den Linzer Maibaum-Bewacher im Porträt lesen Sie auf Seite 28.