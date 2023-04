Fall der Hochhäuser am Harter Plateau: Als vor 20 Jahren ein Stück Kindheit zerbröselte

Jasmin Baumgartinger und Cüneyt Togay (l.) von OÖN TV trafen Josef Mayrhofer (r.) und Karl Hasenöhrl in Leonding zum Interview.

Sie lebten im 15. Stockwerk. Weil es im Wohnhaus mehrmals gebrannt hatte, war der Lift nicht mehr benützbar. Die Lebensmitteleinkäufe, die Schulranzen - alles musste hochgetragen werden. "Das war anstrengend", sagt Kathrin Lutz. Die Leondingerin ist in einem der Hochhäuser am Harter Plateau aufgewachsen.

Als Neunjährige siedelte sie mit ihrer Familie in ein Einfamilienhaus nach Doppl-Hart um. Der Tag, an dem die Sprengung der 20-stöckigen-Giganten erfolgte, hatte sie trotzdem aufgewühlt. "Bei dem Gedanken, dass mein früheres Zuhause in die Luft gesprengt wird, bin ich schon ein bisschen emotional geworden", sagt die heute 41-Jährige, die das Spektakel vor 20 Jahren vor Ort verfolgt hatte.

Harter Plateau: Als die Riesen vor 20 Jahren einstürzten Vor 20 Jahren sind die beiden Hochhäuser auf dem Harter Plateau gesprengt worden. OÖN TV hat sich mit einer ehemaligen Bewohnerin und dem damaligen Projektleiter des Abbruchs getroffen und sie dazu befragt, wie sie die Zeit damals erlebt haben.

Zusammenklappen wie eine Ziehharmonika

An einen "sehr aufreibenden Tag" erinnert sich auch der damalige Projektleiter, Josef Mayrhofer. Nach Monaten der Vorbereitung stand der Termin für die Sprengung fest. Man entschied sich aus Gründen des Verkehrs für den Palmsonntag. "Und wir wollten das vor Ostern erledigen", sagt der Baumeister. Ein Sprengteam aus Thüringen wurde beauftragt, um die Hochhäuser zu Fall zu bringen. "Sie hatten damals die größte Erfahrung auf dem Gebiet und das überzeugendere Konzept geliefert", begründet Mayrhofer die Entscheidung.

Der Auftrag war klar: Da die Umgebung bereits "massiv verbaut" war, durften die Hochhäuser nicht der Länge nach umkippen. "Dafür hätte der Platz nicht gereicht." Stattdessen sollten die Bauten mit zwei Sprengvorgängen "geknickt" werden, sodass sie wie eine Ziehharmonika zusammenklappen. Und so war es dann auch. "Es war eine große Erleichterung, als die Hochhäuser wie geplant gefallen sind. Ein Schwall an Erlebnissen", sagt Josef Mayrhofer.

"Man bekommt noch immer Gänsehaut"

Die Twin-Towers mit rund 500 Wohnungen waren 20 Sekunden nach der Zündung Geschichte. Neben 2000 Tonnen Stahl blieben auch 40.000 Tonnen Schutt zurück. Was damit passierte? "Der Schutt ist dann zu unserer Anlage transportiert worden und zu recyceltem Betonmaterial verarbeitet worden", sagt Karl Hasenöhrl, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens. OÖN TV traf ihn an jenem Ort, an dem die Hochhäuser einst gestanden hatten. "Man bekommt noch immer Gänsehaut. Wir haben wirklich Großartiges geleistet damals", sagt Hasenöhrl.

Die richtige Entscheidung

Kathrin Lutz verbindet viele schöne Kindheitserinnerungen mit dem Harter Plateau. Trotzdem sei es richtig gewesen, die Häuser zu sprengen. "So viele Menschen haben hier auf einem Fleck gelebt. Da ist klar, dass es zu vielen Problemen kommt", sagt sie. So hätten unterschiedliche kulturelle Auffassungen beim Zusammenleben für Konflikte gesorgt. Die Brände, die zum Stillstand der Liftanlagen führten, waren einer von vielen. "Jetzt ist das Harter Plateau wieder so lebenswert wie damals, als ich hier gewohnt habe", sagt Lutz.

