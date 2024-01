Hochbetagte in Haft: Was passiert, wenn Gefangene pflegebedürftig werden

24 Jahre lang hatte Josef F. seine Tochter in einem Kellerverlies unter seinem Haus in Amstetten eingesperrt, hatte sie ungezählte Male vergewaltigt und sieben Kinder mit ihr gezeugt. Eines davon starb kurz nach der Geburt, weshalb der Inzesttäter unter anderem wegen Mordes durch Unterlassen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Zugleich wurde der damals 73-Jährige in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Lebenslang in Kombination mit der Unterbringung