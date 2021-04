Hoch "Renate" lässt es endlich Frühling werden

Hoch "Renate" gibt dem Frühling einen Schub. Heute wird sie noch von einer Kaltfront gebremst. Aber schon am Wochenende scheint die Sonne an einem fast wolkenlosen Himmel, die Temperaturen steigen auf 18 Grad. Zu Beginn der kommenden Woche gibt sich der April noch einmal launisch, aber weiter mild. Mitte der Woche dreht die Strömung dann auf Südwest – "Renate" zeigt, was sie kann.