„Hoch & Heilig“: Neun Tage wandern über 11.000 Höhenmeter

„Wir mussten nach den ersten sieben Etappen eine Pause einlegen wegen der schweren Unwetter im Süden Österreichs, sind aber schon am Montag danach in Matrei wieder zur Route zurückgekehrt und haben die letzten beiden Teilstücke beendet“, berichtet Franz Gasselsberger: über das Matreitörl nach Kals und von dort weiter bis zum bekannten Glockner-Ort Heiligenblut.

Begonnen hatte der Wanderurlaub des Oberbank-Chefs auf dem Dolomiten-Höhenweg, der mit schroffen Felsflanken oft ein Anlegen von Helm und Klettersteig-Set nötig macht. „Es war zu der Zeit sehr heiß, man kann für Dolomiten-Touren nur empfehlen, immer genug Wasser und Elektrolytgetränke mitzuführen“, sagt Gasselsberger. Die Gastfreundschaft auf den Hütten und in den Talorten sei ebenso überwältigend gewesen wie wenig später in Osttirol.

Bergsee in den Dolomiten Bild: privat

Für den neu konzipierten Pilgerweg „Hoch & Heilig“ startete das Ehepaar Gasselsberger in Lavant mit einer eher gemütlichen Etappe nach St. Korbinian, der zweite Tagesmarsch führte in den Kärntner Wallfahrtsort Luggau. Die dritte Etappe ist mit 25,3 Kilometern die längste des ganzen Weitwanderweges und führt bis St. Oswald, einem Bergdorf mit nur noch 150 Einwohnern. Von dort ging es am vierten Tag weiter nach Innichen und am fünften zur Wallfahrtskirche Maria Schnee nach Kalkstein. Über St. Jakob im Defereggental am sechsten Tag führte die Route weiter über die Lasörlinggruppe mit Blick auf unzählige Dreitausender nach Obermauern. „Wir waren zusammen auf Bergen in aller Welt, aber seit der Pandemie schätzen wir die heimischen Gipfel umso mehr“, sagt Gasselsberger. der seine Frau Gerti für deren unglaubliche Kondition lobt. Der wenig frequentierte Höhenweg sei „erbauend und aufbauend“ gewesen, die Planung für den nächsten Bergurlaub laufe schon wieder.

