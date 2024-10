Brauerei Hofstetten: Wenn der Peter mit dem Hopfen

Dieser Tage macht Peter Krammer das, was er eigentlich eh fast immer tut. Er braut Bier. Mit einem Unterschied: Er tut es nicht dahoam in Hofstetten, sondern im amerikanischen Vermont bei der Familie Trapp. Genau! Jene Familie mit einem bewegten Schicksal während der Nazi-Zeit, die durch den Film "Sound of Music" ein folkloristisches Mäntelchen umgehängt bekommen hat. Ständig Volksliedchen singend und das in Tracht, so sind wir nicht.