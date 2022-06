Gundermann oder Gundelrebe? Was wie ein Druide aus dem Märchenland klingt, ist in Wirklichkeit eine Pflanze mit rundlich gekerbten, dunkelgrünen Blättern, die allerdings sehr wohl in einen Korb mit Zauberkräutern passen würde. "Gundermann wirkt gegen viele Arten von Entzündungen, die Blätter schmecken nach Schaf, und in der Küche wirkt er wie ein Geschmacksverstärker. Das macht ihn so interessant. Aber man muss bei der Dosierung vorsichtig sein", sagt Sandra Reichör.