Ein Besuch bei Bernadette Hartl in der Fabrikstraße in Steyr ist wie eine Zeitreise: kleine, von gewölbeartigen Mauern umschlossene Fenster, restaurierte Holzmöbel, antike Singer-Nähmaschinen und überall Bücher und Taschen mit goldenen Ornamenten und alten Schriftzügen. Selbst die Luft versprüht leichte Duftmarken der Vergangenheit. Was Augen und Nase wahrnehmen, ist das Reich von Bernadette Hartl und ihrem Label "Bernanderl".