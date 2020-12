Der Fluss Antiesen gluckst in St. Martin im Innkreis gemächlich vor sich hin. Er teilt das Leben dort in Diesseits und Jenseits – und zwar ganz real in die Ortschaften Diesseits und Jenseits. Diesseits 107 ist eine ganz besondere Adresse. Dort liegt nämlich das Einfamilienhaus des Ehepaares Gertrud und Josef Hauer; hinter einer akkurat geschnittenen, nicht zu niedrigen Hecke. Es sieht ziemlich privat aus. Nichts deutet darauf hin, dass darin geballtes Lederverarbeitungs-Wissen beheimatet