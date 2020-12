"Frau Kreuzberger! Frau Kreuzberger! Mia ham wieder wås!" Wenn die Dame, so wie jeden Samstag, zwischen den Tischen flanierte, erschallte dieser vielstimmige Ruf schon von Weitem. Die Wiener Flohmarkt-Standler wussten, was die ihnen wohlbekannte Kundschaft begehrte, und mühten sich redlich, sie damit zu beglücken: Christbaumschmuck in allen Facetten.