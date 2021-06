Reine Gewürzsache

Auf den Feldern vor dem Schneiderbauerhof blüht der Kümmel. Eine Duftwolke umhüllt das Haus, außen wie innen. Auch die Nachbarn lockte der Geruch damals vor 20 Jahren zu dem Bauernhaus in Lambrechten. "Da waren wir noch totale Anfänger, haben ihn brutal in kleine Plastiksackerl verpackt", erinnert sich Irmgard Schneiderbauer und lacht. Es war lediglich ein Versuch, weil man in der traditionellen Landwirtschaft keine Zukunft mehr sah.