Landtierarzt: "Ich bin ein Auslaufmodell"

"Die anderen Buben haben Fußball gespielt. Ich bin am liebsten daheim im Stall gewesen, bei unseren Kühen und Schweinen. Die haben mich mehr interessiert." Deshalb habe er sich nach der Matura an der landwirtschaftlichen Mittelschule in St. Florian entschlossen, Veterinärmedizin zu studieren, erinnert sich der Tierarzt Josef Aigner (68) aus Alkoven. Es sei die vollkommen richtige Entscheidung gewesen für seinen Traumberuf. Dabei sei vom alten Berufsbild heute kaum etwas übrig.