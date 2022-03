Kunstfischerl an der Fliegenrute? Das mag paradox klingen, ist aber im Kommen. Während Puristen der Fliegenfischerei allein Flug- und Unterwasserinsekten (Nymphen) in die Köderbox kommen, freunden sich immer mehr Allrounder mit den so genannten Streamern an. Das sind Kunstköder, die Futterfische symbolisieren und so leicht sind, dass sie mit Fliegenrute und -schnur geworfen werden können.