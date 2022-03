Was koch i heut? Nicht immer lässt sich diese Frage schnell beantworten. In diesem Fall war jedoch kein In-sich-Gehen vonnöten, ja nicht einmal langes Nachdenken. Jeder der vier OÖN-Redakteue hatte sofort ein Gericht parat, das ihn an seine Kindheit erinnert und er im besten Fall auch selbst zubereiten kann. Dennoch: Etwas professioneller Beistand kann nicht schaden, wo doch unter dem OÖNachrichten-Dach regelmäßig ein Kochprofi zugange ist.