"In die Ecke, Besen, Besen! Seids gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke, erst hervor, der alte Meister." Ein junger Mann rezitiert Goethes Zauberlehrling in geschliffenem Hochdeutsch auswendig. Bei "Besen, Besen" stürzt der damals Siebenjährige fulminant in die Besenkammer seiner Großmutter im Südtiroler Brixen und beschwört eindringlich das Kehrgerät. Als er mit der Ballade fertig ist, herrscht Stille. "Das war vor vier Jahren. Damals haben wir zum ersten Mal gespürt, dass