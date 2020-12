Vor Zeiten kam der heilige Nikolaus mit seinem Esel gegen Abend in eine Stadt. Es war kalt. Der Wind trieb den Schnee übers Land. Natürlich hatte der heilige Mann nicht das bischöfliche Ornat an, sondern nur das Gewand eines einfachen Reisenden. Er war durchgefroren, müde, erschöpft, durchnässt und schmutzig von den Pfützen, die die Straße in eine Piste voller Schlamm verwandelt hatten. Vor einem großen Haus blieb er stehen und klopfte ans Tor. Hier residierten offensichtlich reiche Leute.