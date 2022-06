Der Mythos

Sieben Jahre wurde an der Nordtrasse der Pferdeeisenbahn gebaut, bis zu 6000 Arbeiter waren im Einsatz. 1832 wurde der Abschnitt Budweis–Urfahr eröffnet. Der Bahnhof in Urfahr musste 1907 der Jahnschule und dem Bezirksgericht weichen. Der Südbahnhof in Linz wurde 1836 eröffnet – es gab auch eine Flügelbahn nach St. Peter-Zizlau (heutige voest). Ebenfalls 1836 wurde der Abschnitt bis nach Gmunden eröffnet, der, dank der einfachen Topografie, nach nur zwei Jahren Bauzeit fertiggestellt war.

Der Linzer Historiker Roman Sandgruber schrieb vor elf Jahren in der OÖN-Serie "Die Geschichte unserer Heimat": "Dass die Pferdebahn kein wirklicher Erfolg wurde, lag an einer Kette von Fehlentscheidungen. Der größte Fehler war wahrscheinlich, dass man zuerst auf der Nordstrecke zu bauen begonnen hatte. Sinnvoller wäre es gewesen, zuerst die technisch einfachere und frachtmäßig ertragreichere Strecke Linz–Gmunden zu errichten. Dann hätte man für den Nordteil eine bessere finanzielle Basis gehabt. Was die Pferdebahnplaner völlig übersahen, war das Potenzial, das sich bei einem frühen Anschluss an die Kohlenfelder im Hausruck ergeben hätte. Damit hätte man ein zusätzliches Geschäftsfeld erschließen und die Umstellung auf Dampfbetrieb forcieren können."