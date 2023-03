Der mit dem Bambus baut

Wenn Reinhard Lang sagt: "Gemma hoit amoi mitanaunda fischn", ist höchste Vorsicht geboten. Denn es wird so sein, dass er Ihnen mit hintergründigem Lächeln die Fische vor der Nase wegfängt, und es könnte so sein, dass Sie sich mit demselben Virus infizieren, den er sich vor gut zwanzig Jahren zugezogen hat. "Ich war mit Freunden auf einer Fliegenfischermesse in Deutschland und wollte mir eine Gespließte kaufen", erzählt der Waldinger Fliegenfischer.